banner38

Özür dilemek yerine tehdit etti: "Peşlerini bırakmayacağım"

Youtuber Orkun Işıtmak'ın yayınladığı "Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni oldum" isimli son videosuna tepki üzerine tepki yağıyor. Kreşteki 3 yaşındaki çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi üzerine Işıtmak'a hem sosyal medyadan hem de uzmanlardan eleştiri geldi. Videonun çekildiği anaokulu da tepkilerin ardından açıklama yayınladı. Videonun kaldırılması için hukuki sürecin başlatıldığını belirten anaokulu yetkilileri, "Çocuklarımız üzerinden prim yapılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Tepkiler sonrası sessizliğini bozan Orkun Işıtmak'ın özür dilemek yerine 'soruşturma açacağım' diyerek eleştirenleri tehdit etmesi ise tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı. İşte Orkun Işıtmak'ın tartışmalara neden olan anaokulu videosu hakkındaki tüm detaylar...

Gündem 09.11.2021, 13:46
Özür dilemek yerine tehdit etti: "Peşlerini bırakmayacağım"

Ünlü sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, YouTube kanalından "Bir günlük anaokulu öğretmeni oldum" başlıklı bir video yayınladı. Işıtmak, çocuklarla çekim gerçekleştirdi.

Çocukların yüzlerinin açık olmasına sosyal medyadan tepki gösterildi. Çocukların ağladığı anlar da eleştiri oklarının hedefi oldu.

"ÖĞRETMENİNİZ YOK ARTIK"

Üç yaşında olduğunu belirttiği çocuklara, videonun başında 'Öğretmeniniz artık yok, ben geldim" demesinin, henüz 'şaka bilinci gelişmemiş 3 yaş seviyesindeki çocukların kaldırabileceği bir 'espri' olmadığı yönündeki tepkiler Işıtmak'a yapılan bir diğer eleştiriler arasında...

"İNŞALLAH ISIRILMAM TETANOS OLDUM"

Işıtmak'ın "İnşallah ısırılmam tetanos aşımı da yaptırdım" sözlerinin yanı sıra çocukların tuvaletteyken bile videoya alınması kullanıcıları rahatsız etti.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Son günlerin popüler dizisi Squid Game'e gönderme yapılması ve çocukların ağladığı anların ardından Twitter'da #OrkunIşıtmakHaddiniBil etiketi açıldı.

ANAOKULUNDAN AÇIKLAMA: HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK

Söz konusu videonun çekildiği Balca anaokulu'ndan da tepkilerin ardından yazılı açıklama geldi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın velilerimiz, eğlenmek ve çocuklarımıza hoş bir anı olması için izin verdiğimiz Youtube video çekimi ne yazık ki amacının dışına çıkmış ve üzücü bir hal almış bulunmaktadır. İlgili videonun ve bu videonun içinden cımbızla görüntüler çekerek hazırlanan kolajın internetten kaldırılması için hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz. (Gerçi video bize seyrettirilmeden yayınlandığı günden beri Orkun Işıtmak'la videoyu kaldırılması için defalarca görüştük zaten.) Bir Youtube ve bir Instagram fenomeninin çocuklarımız üzerinden prim yapmalarına asla müsadece etmeyeceğimizi bilmenizi isteriz."

ORKUN IŞITMAK: PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Eleştirilerin ardından Youtuber Orkun Işıtmak da sessizliğini bozdu. Yazılı açıklama yapan Işıtmak videonun altına şu notu düştü:

"Arkadaşlar, video özelinde bazı Instagram hesapları bot hesaplarla Twitter üzerinden bu video hakkında saldırı başlatmışlar.

Öncelikle video çekimi öncesi okuldan ve tüm çocukların ailelerinden yazılı izin alındı. Her zaman çocuklarımız dahil herkese iyi örnek olmaya çalıştım. 2 tane akılsız Instagram hesabının takipçilerine ‘SALDIRIIN’ demesiyle bu durum değişmeyecek.

Bu şahısların paylaşımları sonrasında videoyu farklı farklı öğretmenlere, avukatlara, psikologlara, psikiyatr ve pedegoglara gösterdik, hiçbiri bir problem göremedi.

Ayrıca Twitter’da yoğun bir şekilde paylaşılan Youtube Shorts videosu, Squid Game özelinde yapılan bir uyarlamadan ibarettir. Videonun tamamı değildir.

Toplumu haksız yere galeyana getirdikleri, beni ve anaokulunu kapattırmakla tehdit ettikleri, hakkımda sosyal medyada "karalama" kampanyası başlattıkları için bu troll grup hakkında tek tek suç duyurusunda bulunduk. Peşlerini bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz.

Videoyu izlemeden yorum yapmayın, kimsenin de hakkını yemeyin!"

'ELEŞTİRENLERİ DAVA EDECEKMİŞ'

Video ile eleştiri oklarını üzerine çeken Orkun Işıtmak'a açıklaması sonrası da tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Orkun Işıtmak'ın özür dilememesine, aksine 'soruşturma açacağım' diyerek tehditkar ifadeler kullanmasını sert dille eleştirdi. Kullanıcılar, 'Video vahim açıklaması daha vahim' yorumu yaptı.

O yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Bu ve bunun gibi hadsiz soytarıların bir video uğruna çocuklarınızın psikolojileriyle oynamasına müsaade etmeyin!"

"Bir okul öncesi öğretmeni olarak izlediklerim beni şok etti. Bir de buna "troller orkun’u hedef almış bu kez de hahaha" gibi yorumlar yapılmış. Tıklayıp şu tag’e bakın ve düşünün her şeyi gerçek sandığınız bir yaşta o çocukların yerindesiniz. Korkunç"

"Çocuk istismarına dur de! Yazıklar olsun! Çocukların tuvaletine bile kamera sokmuşlar!"

Kaynak: Yeni Şafak
#Orkun Işıtmak
Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6