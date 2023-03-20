Özlem Zengin'e destek CHP'den

6284 Sayılı yasayı savunduğu gerekçesiyle tepki çeken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e CHP'den destek geldi.

Zengin'in bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, tehdit aldığını söylemesi ve akabinde bu yasayı savunmaktan artık yorulduğunu ifade etmesi üzerine tartışmalar daha da alevlenmişti.

AK Parti'de birçok kişi yasanın aile kurumunu dağıttını düşünürken; Zengin yasayı savunan tarafta yer almıştı.

Zengin'in en son çıkışına ise CHP'den destek geldi.

CHP'li birçok isim sosyal medyada Özlem Zengin'e destek paylaşımında bulundu.

Destek verenlerden biri de Gürsel Tekin oldu.

Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok üzücü. AKP Grup Başkanvekili Sn. Özlem Zengin, 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanunu savunduğu için tehdit edildiğini, hakarete uğradığını ve yalnız bırakıldığını söylüyor. Tüm kadınlar haklarını korumak için sandıkta gereğini yapmak zorunda" dedi.

İşte Tekin'in o mesajı: