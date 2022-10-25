Özlem Gürses'ten muhalefete 'Türkiye Yüzyılı' uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da düzenlenmesi planlanan toplantıda AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesinde "Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı" vurgusu yapacak.

CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, katıldığı yayında milyonların merakla beklediği toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında muhalefetin eleştirilerine değinen Gürses, 6'li Masa'nın AK Parti'nin stratejik açılımlarını dikkate alması gerektiğini söyledi. Gürses, AK Parti'nin çok kapsamlı bir çalışma yaptığını söyledi.

"BÜYÜK BİR STRATEJİK PLAN AÇIKLADIKLARI ORTADA"

Gürses'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Beğeniriz, beğenmeyiz ya da beğenirsiniz, beğenmezsiniz bir sonuç alır, almaz ama büyük bir kapsamlı stratejik plan açıkladıkları ortada. 'Türkiye Yüzyılı' diyorlar buna. Genç kuşağa da 'muhafazakar devrimci gençlik' diye kavramsallaştırma yaptılar. Bizim muhalefet mahallesinde dalga geçildi hatta eleştirildi. Vay efendim bu Türkiye Yüzyılı logosunun Cumhuriyeti neredeymiş, vay efendim muhafazakardan devrimci olur muymuş.

"6'LI MASANIN YERİNDE OLSAM OLUP BİTMEKTE OLANI CİDDİYE ALIRDIM"

Valla bence 6'lı Masa ve muhalefet bu yaşanmakta olan stratejik açılımları ciddiye alsa iyi olur. Çok kapsamlı bir çalışma yaptıklarını duyuyorum. 28 Ekim'de Ankara Arena Spor Salonu'nda dehşet bir tören yapmayı planlıyorlarmış. Burada Cumhuriyet deyiminin olmamasına takılan arkadaşlar acaba neyi anlatmaya çalıştığını oturup bir düşünürler mi? Düşünürlerse iyi olur bence çünkü yükselmekte olan bir dalga var dünyada da Türkiye'de de. Özellikle dış politikadaki stratejik adımlarla da şekillenen. Ben olsam 6'lı Masa'nın yerinde gayet ciddiye alırdım bu olup bitmekte olanı."