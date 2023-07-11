Özkan Uğur'un doktoru son anlarını anlattı

Cumartesi günü hayatını kaybeden Özkan Uğur'un yoğun bakım doktoru Aylin İlksöz, sanatçının son anlarını anlatarak duygusal bir vedada bulundu. Uğur, bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak

Özkan Uğur'un doktoru anlattı: Bir an bile güler yüzünü kaybetmedi.

3 kez lenf kanseriyle mücadele eden ve sonrasında böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, cumartesi günü hayatını kaybetti. 1,5 aydır yoğun bakımda yatan Uğur'un doktoru Aylin İlksöz, sosyal medya hesabından sanatçının son günlerini anlatarak nezaketi için teşekkür etti.

Özkan Uğur'un ölüm haberini ailesinin kendisinin verdiği söyleyen İlksöz, paylaşımında "Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri Özkan Uğur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu. Özkan Uğur'la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero'yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur'dan bahsetmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Teşekkür etmeyi ihmal etmedi"

"Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz. Günlük hayatta nazik bir insan olmak çok takdir ettiğim bir özellik, ama illa gerçek olmak zorunda değil, oysa yoğun bakım yatağında yatarken en zorlandığın anlarda bile teşekkür etmeyi ve lütfen demeyi ihmal etmemek, gülümsemeye devam etmek... Bu, hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem. Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için"

"Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu! Sevgili eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur sizlerle ilgili de yazabileceğim tonlarca güzel şey var ama aranızdaki sevgiye tanık olmamıza izin verdiğiniz için, size verdiğimiz en kötü haberlerden sonra bile mutlaka içtenlikle teşekkür ettiğiniz için, acınızı paylaşmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim size. Biz büyük bir ekip olarak uzun süredir elimizden gelen her şeyi yapıyorduk, ama ne yaptık ne ettiysek olduramadık..."

Lenf kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un cenaze töreni programı belli oldu. Üsküdar'daki özel bir hastanede hayata veda eden Özkan Uğur, 11 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.