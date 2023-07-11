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Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Özkan Uğur, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gündem 11.07.2023, 18:32
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi güldüren yüzler, sanatçı Özkan Uğur'u son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tören öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir sanatçımıza veda ettiğimiz bir gün. Özkan Uğur sanatçı unvanını layıkıyla taşıyabilen çok önemli bir sanatçımızdı" dedi.

Uğur gibi sanatçılara veda etmenin zor olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Hem müziğin efsanesi hem de ekranların, sinema perdesinin en doğal karakterlerinden biriydi. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte de sanatçılarımıza örnek olacak çok değerli bir yetenekti. Böyle değerli sanatçıların yerini doldurmak maalesef çok güç oluyor. Başta değerli ailesi olmak üzere tüm sanatçılarımıza, yakın dostlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun"

Törende Özkan Uğur'un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarları konulurken, grubun diğer iki üyesi Mazhar Alanson ve Fuat Güner duygusal bir konuşma yaptı. 

Fuat Güner, "Bizim için Özkan 52 yıldır dostum iş ortağımız. Manevi kardeşimiz ve hiç bir söz ve hiç bir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz. Özkan'ın yeniden buluşmak üzere hoşçakal" dedi.

"Nasıl da gittim Özkan'ım..."

Mazhar Alanson, Özkan Uğur'a şarkı sözleriyle seslendi: 

Sevgili Özkan şu anda burada olduğunu biliyorum. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak. 3 gündür darmadağınığız. Eşi ve oğluna başsağlığı diliyorum. Özkan'ın yeteneği başarısı tartışılmaz. Bunu herkes biliyor. Özkan bu kadar sevildiğini biliyordun ama bu kadar çok sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun. Meğer bütün Türkiye seni severmiş. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki...  Nasıl da gittin Özkan'ım, böyle bırakılmaz ki... Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık… Deli diyorlar bana. Ah bu ayrılık...

Alişan Uğur annesi ile sahneye çıkıp babasına veda etti: 

Özkan Uğur annemim 41 yıllık aşkı, hayat arkadaşı ve benim sevgili babam. Şimdi görüyoruz ki o çocuk, genç, yaşlı her görüşün her kesimin ve her takımın bizim tahminlerimizin üstünde kat ve kat sevgilisiymiş. Babam kim olduğuna hiç bakmadan tüm çevresine saçtığı iyiliği, neşesi, naifliği, çalışkanlığı ve yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını ister, küsleri barıştırır hiç kimsenin arkasından asla ama asla konuşmazdı. Babam adeta bu dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir yetenekti. Babamın çok sevdiği MFÖ’sü ile birlikte Türkiye’nin müzik tarihine vurdukları damga nesiller boyu kalıcı olacaktır. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının son zamanlarında bile yüzünden gülümseme eksik olmadı. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu. Boşlukta sürükleniyoruz adeta. Nur içinde yat canımızın içi...
 
Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Alagöz, Çağla Şikel, Yılmaz Erdoğan, Ozan Güven, Cem Yılmaz ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur'un taziyeleri kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılar Mahzar Alanson, Fuat Güner, Ahmet Özhan, Zafer Algöz, Cem Yılmaz, Gülben Ergen, Yılmaz Erdoğan ve Teoman ile çok sayıda ünlü isim katıldı.

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan şarkıcı Işın Karaca, Uğur'un vefatı dolayısıyla yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Sevgisi, sabrı çok özel bir insanı kaybettik. Hiçbir zaman unutulmayacak. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Karaca, Türk halkının Özkan Uğur'u çok özleyeceğine işaret ederek, "Onun artık olmayacağını bilmek çok zor. Hepimizin, Türkiye'nin başı sağ olsun. İnanılmaz bir ikon, çok özgür bir ruh, çok özlenecek" ifadelerini kullandı.

"Özkan Uğur'u hasretle uğurluyoruz"

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen de Özkan Uğur'un yerinin dolmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her meslekten insanı gördünüz, Özkan'ı nasıl bir acıyla, hasretle uğurluyoruz. Çok özleyeceğiz. Hiç yeri dolmayacak. Enerjisi, beden dili, oyunculuğu, sesi, müziği, sahnedeki tavrı, sıcaklığı, dostluğu, mütevaziliği, hakikaten anlatılmaz, yaşanır Özkan."

Şarkıcı Teoman ise Uğur'un çocukluğu ve gençliği için çok önemli bir figür olduğunun altını çizerek, çok üzüldüğünü vurguladı.

Kılınan namazın ve edilen duaların ardından usta sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi postnişini, sanatçı Ahmet Özhan da Uğur'un kabri başında dua etti.

#Özkan Uğur
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