Özel ile Özdağ canlı yayında döküldü, bakanlık önerilmiş

Mayıs seçimleri sonrasında CHP içinde başlayan 'değişim' tartışmasında parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açarak Genel Başkan adayı olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile milletvekili seçimlerinde Muğla'da CHP sıralarından aday gösterilip Meclis'e giren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ arasında 'liste krizi' patlak verdi.

Özel, seçim sürecinde de yönetiminde bulunduğu CHP'nin diğer muhalefet partilerine 39 vekil verme stratejisini eleştirirken, Özdağ'ın vekilliğini örnek gösterdi. Özdağ ise Artı TV yayınında yaptığı açıklamada, Özel'in anlattıklarına itiraz ederek kendisine 'Esnaf Kefalet Bakanlığı'nın teklif edildiğini söyledi.

Özgür Özel, Sözcü TV yayınında, Genel Başkan adayı olduğu günden beri partisinin yönetimine getirdiği 39 vekil eleştirisini sürdürdü. Daha önceden de "39 rakamını duyduk inanamadık" ve "Ben bu konuda mücadele ettim" demiş olan Özel bu kez, "Bu ittifakın getirici etkisi yerine götürücü etkileri de oldu", "Giden cepten gitti" gibi eleştiriler getirdi. Memleketi Manisa'daki listelerin sorulması üzerine de konuyu, bugün Saadet Partisi altında kurulmuş Meclis grubunun başkanlığını yürüten eski Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ ile yaptığı görüşmeye getirdi.

'MANİSA'DA İKİNCİ SIRA İÇİN ISRAR ETTİ'

Özel, seçimden önce listelerin belirlenmesinden bir gün önceki cuma, Özdağ ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Kılıçdaroğlu'nun kendisini "Sayın Davutoğlu Manisa'da Özdağ'ı göstermek istiyor" diye yönlendirdiğini ima eden Özel, Özdağ'ın eski AKP Manisa milletvekili olduğunu, 1980 darbesi öncesinde eski ülkücülerden ve AKP'nin ülkücü kanadından gelen bir isim olarak "Manisa'da bir yaşanmışlığı" bulunduğunu söyledi.

Özdağ'ın buna rağmen CHP listelerinin üst sıralarından aday gösterilmek istediğini söyleyen Özel, kendi anlatımına göre bu görüşmede, Özdağ'a "Biz zaten dört çıkarıyoruz" diyerek beşinci sırada yer almasını önerdi. Özdağ'ın ise "Siz grup başkan vekili olmasanız liste başı isterim" diyerek buna itiraz ettiğini söyledi. Özel, Manisa'da böyle bir stratejinin CHP açısından doğru olmadığına dair görüşünü Kemal Kılıçdaroğlu'na da aktardığını anlattı; "Seçilecek sıralar verilmiş hep" eleştirisi getirdi.

ÖZDAĞ: BAĞIMSIZ GİRERİM, DEDİM

Seçimlerde sonuç olarak CHP'nin Muğla listesinde dördüncü sıradan aday gösterilen Özdağ ise Özel'e Artı TV ekranından yanıt verdi. Özdağ, söz konusu görüşmeyi doğrulayarak Özgür Özel'in o gün kendisine "Partimizin bazı kesimlerinin size karşı tepkisi var" dediğini anlattı.

Özdağ, Özel'in "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun" dediğini ileri sürdü. Böyle bir kararın Altılı Masa'daki altı lider tarafından alınması gerektiğini belirten Özdağ, "Bu daldaki kuş, milletvekilliği eldeki kuş" diye konuştu. Özdağ Özel'e, "Burada ben milletvekilliğinden başka bir şey düşünmüyorum. Hatta siz bana rezerv koyarsanız ben de bağımsız girerim" dediğini söyledi. "Böyle bir senaryoda bütün Türkiye'nin bunu konuşacağını ve ittifakın zarar göreceğini" anlattığını belirten Özdağ, sonrasında Özel'in kendisine Manisa'da beşinci sırayı önerdiğini aktardı.

Kaynak: ArtıGerçek