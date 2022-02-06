banner38

Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi açıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sultangazi'de yapımı tamamlanan Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Yıldırım, "7’den 70’e herkesin aradığını bulacağı çok fonksiyonlu bir merkez olmuş" dedi.

Gündem 06.02.2022, 18:39
Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi açıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sultangazi Belediyesince yapımı tamamlanan Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Bayraktar'ın hayatını inandığı yolda mücadele ederek geçirdiğini söyledi.

Tesise Özdemir Bayraktar'ın adının verilmesinin önemini dile getiren Yıldırım, "Her gün binlerce gencimiz, yetişkinimiz bu tesiste onun ismini görecek, merak edecek, bu ülke, bu millet için yaptıklarını daha fazla öğrenme fırsatı bulacak" diye konuştu.

Yıldırım, ülkenin her yerinde bu tür tesislerin yapıldığını, gençleri en iyi, en donanımlı şekilde hayata hazırlamayı ve Türkiye'nin 2023 hedefini gerçekleştirmekte gençlerin katkılarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

"İstanbul'un güvendiği dağlara kar yağdırmadık"

İstanbul'un gönül ve hizmet belediyeciliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıdığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çukurları, çöpleri, susuzluğu, hava kirliliğini yaşayan birisi olarak o günlerde 'Hızır' gibi yetişti ve İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, onun ekibinde yer alan bir arkadaşınız olarak gece gündüz çalıştık, İstanbul'un güvendiği dağlara kar yağdırmadık. O gün başlayan hizmet belediyeciliği, İstanbul'da ortaya konulan başarı dalga dalga Türkiye'nin her tarafına yayıldı ve nihayet 2002'ye geldiğimizde bu başarı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına Türkiye'yi yönetme imkanını verdi. Geçen 20 yıl içinde sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her tarafında izimizin olmadığı hiçbir yer kalmadı."

"Hem kendisinin hem Emine Hanımefendinin sağlıkları iyi"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasına da değinerek, "Kendisiyle görüştüm, hem kendisinin hem Emine Hanımefendinin gayet sağlıkları iyi. Sizlere de selamı var. Birkaç gün daha konuttan ayrılmadan memleket işlerini, milletin işlerini takip etmeye devam edecek ve kısa süre içerisinde tekrar Cumhurbaşkanımız, 'Durmak yok, yola devam' diyerek önümüzde kararlılıkla yürümeye devam edecek." dedi.

"Güzel günleri, rahat günleri hep beraber yaşayacağız."

Binali Yıldırım, milletin hayatını kolaylaştırmayı ve rahatlatmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul yakın zamanda bir tecrübe yaşadı, ne kadar da zorluk çekti. Ama Rabbime şükrediyorum, iyi ki yedi tepeli güzel şehre Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Marmaray'ı, Avrasya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, dünyanın en büyük havalimanını, hızlı treni, 220 kilometre metroyu, metrobüsleri kazandırmışız. Eğer bunlar olmasaydı bu kış kıyamet gününde İstanbullunun hali ne olacaktı? İşte bu eserler sayesinde İstanbullu biraz olsun sıkıntılarını hafifletmiş oldu. Hiç merak etmeyin bu sıkıntılar da geride kalacak, güzel günleri, rahat günleri hep beraber yaşayacağız."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise bu merkezin gençlerin yeteneklerini geliştireceğini söyledi.

Kabaktepe, AK Parti'nin her zaman her yerde hep vatandaşın yanında olmaya devam ettiğini, eser ve hizmetleriyle her türlü ihtiyacının giderilmesini sağladığını, aynı zamanda ilçesini, ilini ve ülkesini geleceğe hazırlama siyaseti yürüttüğünü belirtti.

"Kafamızdaki çuvalı çıkarma mücadelesidir"

Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Salih Bayraktar da aile adına yaptığı konuşmada, tesiste emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Ağabeyinin hedefleri ve ilkeleri olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Her ne pahasına olursa olsun bunlardan asla ve asla ödün vermezdi. Bir gün kendisini seven bir paşa, daha bu işin başlarındayken 'Özdemir Bey, bu kadar uğraşıyorsunuz, bu kadar mücadele veriyorsunuz, her şeyinizi ortaya koydunuz. Bunu neye dayanarak yapıyorsunuz?' diye sordu, bir sonuç alamayacağını düşünerek, iyi niyetli olarak. Ağabeyimin verdiği cevap şuydu: 'Şu kafamdaki çuvalı bir çıkarabilsem.' Kafamızdaki çuvalı çıkarma mücadelesidir bu. Bu mücadeleyi inşallah hep birlikte vereceğiz."

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun konuşmasında Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'ne ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından kapalı yüzme havuzu, e-spor ile gençlik merkezi gibi alanlarda hizmet verecek Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.

#Özdemir Bayraktar
Yorumlar (0)
banner35
9
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 24 39
4. Adana Demirspor 24 38
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 24 23
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 22 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 22 35
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11