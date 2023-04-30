Oyuncu müsveddesinden AK Partililere hakaretler
Oyuncu müsveddesi Yunus Günçe, AK Partili seçmene ağır hakaretler ve küfürler savurdu.
Gündem 30.04.2023, 13:54 30.04.2023, 14:08
Millet İttifakı'nın yandaş oyuncu kadrosundan Yunus Günçe isimli müsvedde, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.
Günçe'nin kullandığı ifadeleri buraya yazmaya dahi elimiz almadı.
İşte oyuncu müsveddesi Yunus Günçe'nin o hakaretleri:
ADI YUNUS GÜNÇE…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 8, 2023
OYUNCUYMUŞ..
MİLLETİ TEHTİD EDİYOR…
GÖRÜN MİLLET,
BU HAYSİYETSİZLER NASIL KİN YÜKLÜ;"G... yırtsanız olmayacak.Limon satabilirsiniz.Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun."
15 MAYIS DA SENİN SURATINA TÜKÜRMEK BOYNUMUZUN BORCU.
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