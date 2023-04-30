Oyuncu müsveddesinden AK Partililere hakaretler

Millet İttifakı'nın yandaş oyuncu kadrosundan Yunus Günçe isimli müsvedde, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

Günçe'nin kullandığı ifadeleri buraya yazmaya dahi elimiz almadı.

İşte oyuncu müsveddesi Yunus Günçe'nin o hakaretleri:

ADI YUNUS GÜNÇE…

OYUNCUYMUŞ..

MİLLETİ TEHTİD EDİYOR…



GÖRÜN MİLLET,

BU HAYSİYETSİZLER NASIL KİN YÜKLÜ;"G... yırtsanız olmayacak.Limon satabilirsiniz.Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun."

15 MAYIS DA SENİN SURATINA TÜKÜRMEK BOYNUMUZUN BORCU.

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