Otoyoldaki tırda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Gaziantep'ten Ankara'ya giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plastik yüklü tırda, Adana-Ankara otoyolunun Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi mevkiinde yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle otoyol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.