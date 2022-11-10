Otomobilde ÖTV indirimi ve EYT yeni yılda meclisin gündeminde
Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ile birlikte içinde Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenleme ve ÖTV yeni yılda "Torba Teklif" ile Meclis gündeminde yer alıyor.
Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ile birlikte içinde Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemenin "Torba Teklif" ile Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Ayrıca ÖTV indirimine yönelik düzenlemelerin de torbada olabileceği belirtiliyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 2023 Bütçe teklifinin aralık ayının ilk haftasında Meclis Genel Kurul'una gelmesi planlanıyor. AK Parti kurmayları, 20 Aralık'a kadar görüşmelerin tamamlanması ile birlikte içinde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemelerin de yer alacağı bir "Torba Teklif"in Meclis gündemine getirileceğini kaydetti.
AK Parti kaynakları, "Yılbaşından önce EYT'nin de içinde olacağı bir torba getirilmesi yüksek ihtimal gözüküyor. Başka bazı düzenlemeler de söz konusu. Bütçe sonrası bu konuları gündeme alıp, bu yılın takvimini tamamlayacağız" dedi.
Kaynak :Türkiye
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