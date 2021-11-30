Otobüs durağı fırtınaya dayanamadı
Kahramankazan ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına bir otobüs durağının devrilmesine yol açtı.
Gündem 30.11.2021, 22:14
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde fırtına, bir otobüs durağının devrilmesine neden oldu.
İlçede aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Öğleden sonra etkisini artıran fırtına, Kayı Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi EGO'ya ait bir otobüs durağını devirdi. Bu sırada durakta bekleyen kimsenin olmadığı öğrenildi.
Haber verilmesinin ardından bölgeye gelen belediye yetkilileri, yıkılan durağı alarak götürdü.
Kaynak: AA
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