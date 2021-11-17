ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/9 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.