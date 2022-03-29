Osmaniye'de su şişeleme fabrikasında yangın
Osmaniye'de su şişeleme fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Gündem 29.03.2022, 12:57
Bahçe ilçesinde faaliyet gösteren su şişeleme fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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