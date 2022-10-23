Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Gündem 23.10.2022, 13:54
Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter, arazöz ve personel sevk edildi.
Ekiplerin, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevler, havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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