Osmaniye'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki gündür kayıp olan Tekin Göl için arama çalışması başlatıldı. Göl ile birlikte tarlaya gittiği tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Gündem 30.11.2021, 07:39 30.11.2021, 07:55
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Tekin Göl, iki gün önce evinden Söğütlügöl köyüne bulunan tarlaya gitmek üzere ayrıldı.
Tekin Göl'ün eve dönmemesi üzerine, ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerinin Söğütlügöl'de yaptıkları aramada, Göl'ün kullandığı traktör park halinde buldu.
Traktörde kan izine rastlanması üzerine, Tekin Göl ile Söğütlügöl'e beraber geldiği tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
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