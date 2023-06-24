Osmangazi Köprüsü bile artık yetmiyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde ve Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.



Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket eden sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde oluşan yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor.

Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

D-100 kara yolunun da Bolu kent merkezi ile Bolu Batı, Bolu Doğu, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde az sayıda araç geçişi görülüyor.

Otoyolun Düzce kesiminde ise Gümüşova, Gölyaka, Beyköy, Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişinde erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. Güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, bölgede trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor

Cuma mesaisini tamamlayıp İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla yola çıkanlardan dolayı dün akşam başlayan hareketlilik tatilin ilk gününde sabah da devam etti.

Özellikle İstanbul'dan yola çıkan araçların İzmir'e gidiş yönünde ve Yalova kesimindeki Altınova Hersek Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

Bu arada, köprü, otoyol ve kara yollarında güvenlik önlemlerini artıran emniyet ve jandarma trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bursa Batı ve Bursa Kuzey Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor. Zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Trafik ekipleri ise bayram tatili nedeniyle otoyolda güvenlik önlemlerini artırdı.

Konya-Ankara kara yolunda bayram tatili yoğunluğu artıyor

Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı.

Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluştururken, maddi hasarlı kazalar da meydana geliyor.

Otogar kavşağında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerliyor.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına da izin vermiyor.

Jandarma ekipleri de Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirdikleri denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.

Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları için uyarıyor.

Karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Sakarya ve Kocaeli'de otoyollarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin yolculukları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi Gebze mevkisinde yoğunluk yaşanırken, Kocaeli-Yalova Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü mevkisinde trafik ara ara durma noktasına geliyor. Otoyollarda İstanbul istikametinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bölgede havadan da denetim gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolun Sakarya Akyazı kesiminde ise araçlar düşük hızda ilerliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde de sürücüler, yoğunluğa neden oluyor.

D-100 kara yolunun Akyazı kesiminde ise kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.