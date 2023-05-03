Osman Nuri Kabaktepe'den önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"1 milyonun üzerinde İstanbullu hemşehrimizle, mitingimizi gerçekleştirmiş olacağız.

Miting işlerinizi zora sokacak işler yapılıyor.

Eğer 5 Mayıs gecesine kadar, Yenikapı miting alanında özellikle AK Parti Avrupa yakasında yapma alışkanlıkları olduğu için o alanda konser düzenledilerse demokrasiye atılmış kurşundur.

İstanbul'da siyasi partilerin miting yapmasını engelleyecek projeler öne sürmeyin.

Ben engellemedim ki akşamına konser koydum diyecekler.

Alanda 2-3 günlük hazırlıklara ihtiyacımız var.

İBB böyle bir ayıp işlemiştir özür dilemesi lazım.

Kesin kasıttır demiyorum ama duyumlarımız ve okumalarımız böyle.

Bu yıl neden böyle bir uygulama yaptıklarını, geçtiğimiz yıl Topkapı'da yapmışlar.

Cumartesi 16-17'ye etkinlik koyuyorlar.

CHP zihniyeti eline yetki geçtiğinde özgürlükleri nasıl daraltacağına dair bir sınav vermiştir."