Osman Kavala hakkında karar verildi
Birleştirilen iki davanın ilk duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verildi.
Gündem 08.10.2021, 17:28 08.10.2021, 22:59
Gezi Parkı ve Çarşı davasının birleşmesi sonrasındaki ilk duruşmada Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verildi.
Birleştirilmiş Gezi davasının ilk duruşmasında iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verildi.
Bir sonraki duruşma ise 26 Kasım 2021’de görülecek.
Kaynak: Sputnik
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