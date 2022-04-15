Osman Kavala hakkında karar
Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Gündem 15.04.2022, 15:15
Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın dosyasını görüşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.
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