Osman Kavala hakkında karar
İstinaf Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davasında son savunmaların alınacağı duruşma bugün görüldü.
Gündem 21.03.2022, 14:37
Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar veren İstanbul 13. Ağır Mahkemesi, nihai kararını açıklamak üzere duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.
"15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin 17 sanığın yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, usule ve tahliye talebine ilişkin talepler ile savcının esasa ilişkin görüşünün alınmasının ardından ara karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Osman Kavala'nın bu halinin devamına hükmetti.
Sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için son kez süre veren mahkeme, duruşmayı nihai kararını açıklamak üzere 22 Nisan'a erteledi.
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