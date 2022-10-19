Orta ve Doğu Karadeniz için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinde başlayacak yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak.

Kuvvetli yağış beklenen Artvin ve Rize için 'turuncu', Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon için 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bölgede günün en yüksek sıcaklık değerlerinin ise 16-21 derece civarında olması bekleniyor.

Yağışların etkisi cuma sabah saatlerinden sonra azalacak ve geceye kadar aralıklarla devam edecek. Cuma günü Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.