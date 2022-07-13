Ormanın kahramanları cansiparane çalışıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Datça ilçesinde 12.30 sularında başlayan orman yangınına ilişkin bilgileri paylaştı.

Bu bilgilere göre; yangına müdahale çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 10 uçak, 2 idari helikopter, 18 su atar helikopter, 1 İHA, 151 arazöz, 26 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı, 850 personel ve 100 gönüllü ile yürütülüyor.

AFAD ve Muğla Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Jandarma Genel Komutanlığı 3 helikopter; İl Emniyet Müdürlüğü 1 helikopter ve 3 TOMA; Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 otobüs ve 3 iş makinası; Marmaris Belediyesi 2 tanker; Milli Savunma Bakanlığı 30 personel, 1 arazöz, 1 dozer, 1 tır, 1 müdahale aracı, 1 su tankeri, 2 yangın söndürme aracı; Sağlık Bakanlığı 9 UMKE ekibi, 16 ambulans ve 76 personel ile destek veriyor.

Ayrıca; Aydın’dan 5 su tankeri, 2 dozer; Denizli’den 3 su tankeri, 2 arazöz; Manisa’dan 4 su tankeri, 1 arazöz, 3 dozer; Burdur’dan 3 su tankeri, 1 dozer, 2 ekskavatör; Afyonkarahisar’dan 1 arazöz, 1 dozer; Kütahya’dan 14 arazöz; Uşak’tan 1 itfaiye aracı ile DSİ'den 10 dozer ve 5 ekskavatör olay bölgesine sevk edildi.

"Koordinasyon Tırı" bölgede

Koordinasyona destek vermek üzere bölgeye AFAD'dan; Daire Başkanı, Denizli ve Burdur il müdürleri ile personel gönderildi. İzmir İl AFAD Müdürlüğü’nden 1 adet Koordinasyon Tırı da bölgede görevlendirildi.

Olay bölgesinde 5 ev, 15 kişi ve 5 hayvan tedbir amaçlı tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Rüzgar hızının 50-60 km/s olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bölgede an itibariyle sıcaklık 31 derece, rüzgar kuzeybatı yönünden 30-50 km/s hızla esiyor, nem ise yüzde 28.

İlerleyen saatlerde rüzgar hızının 50-60 km/s olması bekleniyor. Sabah saatlerinde rüzgarın hızını kaybedeceği tahmin ediliyor.