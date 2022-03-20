Orman Mühendisleri Odası, İBB'nin kestiği çınar ağaçlarıyla ilgili açıklama yaptı

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına, İBB tarafından Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki tarihi çınar ağaçlarının kesilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde toplamda 112 çınar ağacının kesilmesinin, başta kamuoyu olmak üzere tüm çevre, tabiat, doğa ve ağaç sevdalısı ülke insanını üzdüğünü vurgulayan Türkyılmaz, söz konusu ağaçlarda oluşan patojenin erken tespit edilmesi ve doğru iyileştirme teknikleriyle, yaşamlarının uzatılmasının mümkün olabileceğine işaret etti.

Çınar ağaçlarındaki kanserin olası yayılma riskine karşı budamadan dahi kaçınılması gerektiği konusunda uyarı yapılırken, Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki ağaçların hiçbir tedbir alınmadan kesildiğine dikkati çeken Türkyılmaz, bu gibi durumlarda karantina uygulanarak, bulaşı önlemek adına yere bir materyal sererek, talaşların alandan derhal uzaklaştırılması ve imha edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkyılmaz, İBB'nin kesilen Londra Çınarı ve Doğu Çınarı türünün yerine, çınar kanserine bağışıklığı daha yüksek olması nedeniyle Batı Çınarı dikiminin yapılacağını bildirdiğini hatırlatarak, "Menşei ABD olan bu tür, tamamen kendi yayılış alanın ekolojik şartlarına uyum sağlamıştır. Avrupa'da yapılan yayınlarda türün kendi doğal ortamında patojene karşı bağışıklık kazanarak daha dirençli hale geldiği söylenmektedir. Ancak bu ağacı doğal yayılış alanının dışına çıkararak, Avrupa ya da Türkiye'ye getirip buralarda da aynı bağışıklığın olacağını düşünüp, istenilen faydanın alınmasını beklemek riskten başka bir sonuç getirmez. Oysaki, kesilen ağaçların yerine ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren, coğrafi yayılış alanı Güneydoğu Avrupa, Türkiye ve Batı Asya'dan Himalayalar'a kadar uzanan Doğu Çınarı'nın dikilmesi son derece uygun olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu raporu, kamuoyuyla paylaşılacak"

İBBi'nin çınar ağaçlarının kesim sürecini, Orman Kanunu kapsamında ilgili orman idaresinden izin alarak yapması gerekirken, izin müracaatının da yapılmadığa değinen Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Orman Mühendisleri Odası olarak bu konunun önemine binaen Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu görevlendirilerek hem yaşanan olay hem de geleceğe dönük tedbir ve öneriler istenmiştir. Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu raporu tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ders alınmazsa, her hata bir sonraki hatayı beraberinde getirir. İBB, Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde kalan çınarlarımız için bütün tedbirleri almalı, güncel planlar yaptırmalı ve kamuoyu ile paylaşmalıdır. Bir kez daha gece yarısı ağaç katliamı operasyonu yaşamak istemediğimizi ve bu konunun takipçisi olduğumuzu belirtiriz."