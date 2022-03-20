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Orman Genel Müdürü Karacabey: 600 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

Gelecek yıl sonuna kadar Türkiye'nin yüzde 30'unun ormanlarla kaplanmasının öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bu hedef doğrultusunda bu yıl sonuna kadar 600 milyon fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Gündem 20.03.2022, 13:03
Orman Genel Müdürü Karacabey: 600 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Haftası sebebiyle kurumun çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu haftada etkinliklere toplumun her kesiminden vatandaşların katıldığını dile getiren Karacabey, ücretsiz fidan dağıtıldığını ve ormancılığı tanıtıcı etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Karacabey, ormanların her gün korunması ve kollanması gerektiğini belirterek, özellikle COVID-19 nedeniyle yaşanan salgın sürecinde ormanların ne denli önemli bir doğal varlık olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurguladı.

"Küresel ölçekte en büyük problem iklim değişikliği"

İklim değişikliğinin, bugün dünyada karşılaşılan küresel ölçekteki en büyük problemlerden birisi oluğuna işaret eden Karacabey, söz konusu sürecin, fiziksel ve tabii çevre, şehir hayatı, kalkınma ve ekonomi, teknoloji, gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere hayatın her safhasını etkilediğine dikkati çekti.

Karacabey, iklim değişikliğine bağlı sorunların önüne geçmek için yapılacak en önemli işin, önemli karasal karbon yutakları olan orman alanlarının arttırılması olduğunun altını çizdi:

"Hayat kaynağımız olan ormanlar, iklim üzerindeki olumlu etkisinin yanında hava kirliliğini ve gürültüyü de önlemektedir. Bugün rahat bir nefes alıyorsak, oksijenin üretim kaynağı olan ormanlarımız sayesindedir. Son yıllarda ülkemizde ormancılık alanında yapılan çalışımalar ile ormanlarımız hem korundu hem de alan ve servet olarak artırıldı. Ülkemizin orman varlığı 23,1 milyon hektar ile yüzölçümünün yaklaşık yüzde 29,6’sını kaplıyor.

Genel Müdürlük olarak öncelikli hedeflerimizden biri 2023 yılı sonuna kadar ülke topraklarının yüzde 30’unu ormanlarla kaplamaktır. Bu hedef doğrultusunda bu yıl sonuna kadar 600 milyon fidanı toprakla buluşturacağız."

Akdeniz'e komşu ülkelerin ormancıları Türkiye'de buluşacak

Karacabey, bu yıl orman haftasına, 7'nci Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Komitesi toplantıları için Antalya'da gireceğini dile getirerek, söz konusu toplantının Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında ve Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlendiğini anlattı.

Etkinliğin, Akdeniz ormanları ve ekosisteminin bir bütünlük içinde yönetilmesi anlayışıyla gerçekleştirildiğini belirten Karacabey, toplantıya 13 ülkeden 81 yetkilinin katılacağını söyledi.

"Yeşil vatan tırı" projesi etkinliklerine başlayacak

Karacabey, komite toplantılarının dışında orman haftası kapsamında ülke çapında çeşitli etkinlikler düzenleneceğine işaret etti:

"Hafta boyunca 81 ile 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' film belgeseli sinemalarda gösterimde olacak. Fenomen hesaplarla söyleşiler yapılacak, ilkokul, ortaokul ve liselerde 'Benim için orman' konulu resim, şiir, kompozisyon yarışması yapılacak ve okul bahçesi ağaçlandırma etkinlikleri yapılacak. Özellikle çocukları ormancılık konusunda bilinçlendirmek amacıyla önemli proje olarak düşündüğümüz 'Yeşil vatan tırı' geçen yıl en çok yangınların yaşandığı Muğla'da etkinliklerine başlayacak."

Tırda ormancılıkla ilgili 4 farklı film gösteriminin yapılacağını, Türkiye'nin ağaçlarından oluşan ağaç meclisi maketinin bulunacağını, orman bitkilerinin tanıtımının yapılacağını ve temsili toprak havuzu oluşturularak fidan dikimi konusunda eğitimler verileceğini anlatan Karacabey, aracın birer hafta süreyle Muğla, Antalya, Konya, Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir ve Sakarya'ya gideceğini belirtti.

#Bekir Karacabey
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