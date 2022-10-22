Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" programında konuştu.

"Gençlerimizle birlikte seçimlere kadar durmaksızın yolumuza devam edeceğiz"

Geçmişte tedirginlik duyulan sokaklar artık gençlerin sesiyle şenlendi, güzelleşti. Birileri AK Parti'de "gençlik yok" diyor. İşte gençlik burda. Siz gençlerimizle bir araya geldiğimizde gönlümüz gençleşiyor, ruhumuz gençleşiyor. İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye seçim kampanyasıyla gençlerimizle birlikte seçimlere kadar durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. Türkiye yüzyılının ilhamı da, geleceği de sizlersiniz.

"Milletimiz darbecilerle anlaşıp tanların arasından sıvışanlara emanet vermez"

Biz seçimden seçime millete giden bir parti olmadık. Her günümüz seçim günüdür. Seçimler bizim için ahit yenilemedir. Milletimiz darbecilerle anlaşıp tanların arasından sıvışanlara emanet vermez. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonunda hamburger yemek için 10 bin km yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz benim orduma, benim ordumun askerine hakaret eden bu malum anamuhalefete ve diğerlerine seçimlerde en güzel şekilde dersini verecektir.

"Biz bu toprağın her karışını kanımızla yoğurarak vatan haline getirdik"

Hiçbir imkan bu millete altın tepside sunulmadı. Biz bu toprağın her karışını kanımızla yoğurarak vatan haline getirdik.

"Akıl ve izan sahibi herkes 20 yıl 30 yıl önceki Türkiye'yle asırlık farkı görür"

Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek derdi o dönemlerin kaosundan, kargaşasından, yoksulluğundan istifade ediyor olmalarıdır. İtibarı düşük Türkiye isteyen bu milletin sevdalısı olamaz. Biz size sevdalıyız. Akıl ve izan sahibi herkes 20 yıl 30 yıl önceki Türkiye'yle asırlık farkı görür, teslim eder.

"Ordumuza kimyasal silah yakıştırmasını yapanlar bedelini ödeyecek"

Ordumuza kimyasal silah yakıştırmasını yapanlar bedelini ödeyecek, yargıda hesabını verecek.

"Ekonomik tetikçilerin önümüze kurduğu o sayısız tuzağı söküp atan tek ekip biziz"

Ekonomik tetikçilerin önümüze kurduğu o sayısız tuzağı milletimizle birlikte söküp atan tek ekip biziz. Ülkemizin son 20 yılı bin yıllık istiklal ve istikbal mücadelesinin yükseğe taşınmasıyla da tarihe geçecek.