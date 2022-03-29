Ordu'da heyelan mağduru aileye Vali'den sürpriz
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen heyelanda büyükbaş hayvanlarını kaybeden aileye Ordu Valiliği duyarsız kalmadı. Mağdur olan aileye 3 inek, 3 buzağı, bir de köpek teslim edildi.
Gündem 29.03.2022, 09:44
Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesindeki heyelanda büyükbaş hayvanlarını kaybeden aileyi ziyaret etti.
Hüzünlü ailenin acısını paylaşan Vali Sonel'in onlara büyük bir sürprizi vardı.
Vali, beraberinde getirdiği kamyonun kasasını açtı. Mağdur aileye 3 inek ve 3 buzağı teslim etti.
Heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye ile bir de köpek verildi.
Valinin yaptığı bu sürpriz heyelan mağduru aileyi mutlu etti.
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