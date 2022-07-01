Operasyon bölgesinden acı haber: 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Hakkari Valiliği, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusunun şehit olduğunu duyurdu.
Gündem 01.07.2022, 19:28
Valilikten yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Şehit olan güvenlik korucuları Alim ve Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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