Operasyon bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu.
Gündem 04.07.2022, 20:29
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Özgül'ün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, Uzman Çavuş Özgül'ün tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyuruldu.
July 4, 2022
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Özgül için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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