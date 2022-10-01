Operasyon bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, hastanede şehit oldu.
Gündem 01.10.2022, 23:39
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanarak hastaneye sevk edilen Ataş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
October 1, 2022
Kaynak: AA
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