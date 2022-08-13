Operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu.
Gündem 13.08.2022, 01:32
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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