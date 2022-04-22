Operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök şehit oldu.
Gündem 22.04.2022, 18:47
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Gök'ün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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