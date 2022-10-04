Onur Şener cinayetine adı karışan kamu görevlileri görevden uzaklaştırıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri olan Bakanlık iş müfettişleri İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün kamu görevinden uzaklaştırdı.
Gündem 04.10.2022, 22:31
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara'da meydana gelen müzisyen Onur Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün, 2012'de KPSS ile Bakanlığın yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atandıkları belirtildi.
Açıklamada, "İş müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup, devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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