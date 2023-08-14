Önceki kabinenin en başarılı bakanları belli oldu

Sonar Araştırmanın yaptığı kamuoyu araştırmasına göre geçtiğimiz dönemin en başarılı bakanı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu.

Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR Araştırma şirketi son anketini kamuoyu ile paylaştı.

2018-2023 döneminde hükümetin en başarılı icraatı soruldu.

Kamuoyunun yüzde 15,4 ‘ü; Adil Karaismailoğlu’nun bakanlığını yaptığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının alt yapı, köprü ve raylı sistemler gibi hizmetlerini en başarılı buldu.

Alt yapı bakanlığını Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı ve Süleyman Soylu’nun bakan olduğu İç İşleri Bakanlığı izledi.

SONAR Araştırma Şirketi 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi 2018 -2023 yılları arasındaki hükümetin en başarılı bakanı veya icraatı /bakanlığı hangisidir diye sordu.

4 Bin 242 ile Bilgisayar destekli telefon görüşmesi ile yapılan araştırmada kişilerin yüzde 15,4’ü Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu en başarılı buldu.

Adil Karaismailoğlu’nu yüzde 12.43 ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yüzde 9,6 ile İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu izledi.

Şu anda geçtiğimiz bakanlardan yerini koruyan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yüzde 8.2 ile 4. sırada yer aldı.

Listenin sonunda ise yüzde 4,1 ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yer aldı.

Listenin ilk sırasında yer alan bakanlar yerlerini yeni dönemde başka isimlere bırakarak milletvekili seçilmişti.