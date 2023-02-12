Onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçak indi
Türk Hava Yollarının (THY) TK 3313 sefer sayılı uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı.
Gündem 12.02.2023, 21:15
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı hasar gören ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine, deneme amaçlı THY uçağı indi.
İstanbul'dan boş hareket eden uçağın, dönüşünü depremzedelerle yapmasının planlandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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