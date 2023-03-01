'Omuz Omuza' toplanan bağış miktarı belli oldu

TFF ve Kulüpler Birliği'nin depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasına futbol camiasının önemli isimleri katıldı. Spor kanallarının ortak düzenlediği yayında büyük bir maddi yardım hedefleniyor. TFF, 80 milyon liralık bağışla kampanyanın açılışını yaptı.

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza" bağış kampanyasında bir araya geldi. Yayıncı kuruluş stüdyolarındaki etkinlik, spor kanallarından ortak yayınlanıyor. Saat 20:00'de canlı olarak yayınlanmaya başlayan gece 01.00'e kadar devam edecek.

ACUN ILICALI SUNUYOR

İngiliz ekibi Hull City ve TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı, ünlü spiker Seyhan Şaşko yardım gecesinin sunuculuğunu yapıyor.

A Spor, beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8.5, canlı yayında ortak yayınlıyor.

Depremzedeler için düzenlenen 'Omuz omuza' kampanyası başladı! TFF'nin rekor bağışıyla açılış yapıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımlarının yanı sıra depremden en fazla zarar gören futbol kulübü olan Hatayspor'dan teknik direktör Volkan Demirel, antrenörler Gökhan Zan, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Kağıtçıoğlu ve Osman Ateş de geceye katıldı. Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş programda bir arada oturdu.

TFF'DEN 80 MİLYON

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Milletimizin başı sağ olsun. Depremden hemen ilk günü TFF olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm kulüplerimiz 59 milyon Lira bir bağış yaptılar. Yine 1. Lig kulüplerimiz 5 milyon TL bağış yaptı. TFF'de bunun üzerine 16 milyon ekleyerek 80 milyon TL ile Omuz Omuza Kampanyasını açıyoruz. 100 konteynerin hemen siparişini verdik. 10 gün içerisinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza Türkiye" yardım kampanyasına telefonla katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıkladı.

Depremzedeler için düzenlenen 'Omuz Omuza' kampanyasında bağış 631 milyon lira toplandı

Acun Ilıcalı depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan miktarın 631 milyon lira olduğunu açıkladı.

Toplanan bağışlar şöyle:

TFF: 80 milyon lira ve bin konteyner

Trendyol: 50 milyon lira

Iğdır Futbol Kulübü:5 milyon TL

Flo Ayakkabı: 5 milyon TL

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: 2 milyon TL

Yeniköy Motors sahibi Nevzat Kaya: 3 milyon TL

Napoli futbolcusu Eljif Elmas: 100 bin euro

Bodrumspor: 1 milyon TL

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: İç saha maçları gelirleri + 20 milyon TL

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tüm takım adına: 5 milyon TL

Rezan Epözdemir: 2 milyon TL

Pelin Türker: 50 konteyner

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 5 milyon TL

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: 7 milyon TL

Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar: 5 milyon TL

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tüm takımı adına: 5 milyon TL

Belçika Kulübü Westerlo: 7 milyon TL bağışladı. Acun Ilıcalı, bu bağışı 10 milyon TL'ye yuvarladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,: Kulüp olarak 100 milyon TL + yaz ayına kadar devam edecek konteyner desteği

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Kulüp adına 6 adet okul yaptırılacak

Ergunlar Lojistik: 5 milyon TL

AYEMDER: 6 milyon değerinde konteyner ekipmanları

1907 Fenerbahçe Derneği: 10 milyon TL

Mehmet Evyap: 5 milyon lira

PSG: 1 milyon euro

Digiturk: 20 milyon TL

Avrupa Kulüpler Birliği: 500 bin euro

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 500 milyon lira maliyetle 1000 konteyner ve 250 kalıcı konut

MHK Başkanı Lale Orta: Hakem camiası olarak 1 milyon 612 bin 692 lira

Kuşadasıspor: 1 milyon TL

Türkerler Holding: 50 konteyner

Ali Düşmez, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu: 100 konteyner

Hakan Çalhanoğlu: A Milli Takım futbolcuları ile 6 milyon TL

Tony Montana Sivasspor sponsoru: 1 milyon TL

Suşehri Eğitim Vakfı: 1 milyon TL

Dikran Gülmezgil: 2 milyon TL

Juan Mata: 4 milyon lira

Bafetimbi Gomis: 4 milyon lira

Boluspor: 1 milyon lira

Kasımpaşa Kulübü: 100 prefabrik ev

Eyüpspor futbolcuları: 1 milyon lira

Eyüpspor: Stat gelirleri ile 5 milyon TL

Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ: 2 milyon TL