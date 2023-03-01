'Omuz Omuza' toplanan bağış miktarı belli oldu
Spor camiası Acun Ilıcalı sunumuyla spor kanallarında düzenlenen "Omuz Omuza" gecesinde bir araya geldi.
TFF ve Kulüpler Birliği'nin depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasına futbol camiasının önemli isimleri katıldı. Spor kanallarının ortak düzenlediği yayında büyük bir maddi yardım hedefleniyor. TFF, 80 milyon liralık bağışla kampanyanın açılışını yaptı.
TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza" bağış kampanyasında bir araya geldi. Yayıncı kuruluş stüdyolarındaki etkinlik, spor kanallarından ortak yayınlanıyor. Saat 20:00'de canlı olarak yayınlanmaya başlayan gece 01.00'e kadar devam edecek.
ACUN ILICALI SUNUYOR
İngiliz ekibi Hull City ve TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı, ünlü spiker Seyhan Şaşko yardım gecesinin sunuculuğunu yapıyor.
A Spor, beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8.5, canlı yayında ortak yayınlıyor.
Depremzedeler için düzenlenen 'Omuz omuza' kampanyası başladı! TFF'nin rekor bağışıyla açılış yapıldı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımlarının yanı sıra depremden en fazla zarar gören futbol kulübü olan Hatayspor'dan teknik direktör Volkan Demirel, antrenörler Gökhan Zan, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Kağıtçıoğlu ve Osman Ateş de geceye katıldı. Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş programda bir arada oturdu.
TFF'DEN 80 MİLYON
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Milletimizin başı sağ olsun. Depremden hemen ilk günü TFF olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm kulüplerimiz 59 milyon Lira bir bağış yaptılar. Yine 1. Lig kulüplerimiz 5 milyon TL bağış yaptı. TFF'de bunun üzerine 16 milyon ekleyerek 80 milyon TL ile Omuz Omuza Kampanyasını açıyoruz. 100 konteynerin hemen siparişini verdik. 10 gün içerisinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.
Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza Türkiye" yardım kampanyasına telefonla katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıkladı.
Depremzedeler için düzenlenen 'Omuz Omuza' kampanyasında bağış 631 milyon lira toplandı
Acun Ilıcalı depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan miktarın 631 milyon lira olduğunu açıkladı.
Toplanan bağışlar şöyle:
TFF: 80 milyon lira ve bin konteyner
Trendyol: 50 milyon lira
Iğdır Futbol Kulübü:5 milyon TL
Flo Ayakkabı: 5 milyon TL
Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: 2 milyon TL
Yeniköy Motors sahibi Nevzat Kaya: 3 milyon TL
Napoli futbolcusu Eljif Elmas: 100 bin euro
Bodrumspor: 1 milyon TL
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: İç saha maçları gelirleri + 20 milyon TL
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tüm takım adına: 5 milyon TL
Rezan Epözdemir: 2 milyon TL
Pelin Türker: 50 konteyner
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 5 milyon TL
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: 7 milyon TL
Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar: 5 milyon TL
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tüm takımı adına: 5 milyon TL
Belçika Kulübü Westerlo: 7 milyon TL bağışladı. Acun Ilıcalı, bu bağışı 10 milyon TL'ye yuvarladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,: Kulüp olarak 100 milyon TL + yaz ayına kadar devam edecek konteyner desteği
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Kulüp adına 6 adet okul yaptırılacak
Ergunlar Lojistik: 5 milyon TL
AYEMDER: 6 milyon değerinde konteyner ekipmanları
1907 Fenerbahçe Derneği: 10 milyon TL
Mehmet Evyap: 5 milyon lira
PSG: 1 milyon euro
Digiturk: 20 milyon TL
Avrupa Kulüpler Birliği: 500 bin euro
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 500 milyon lira maliyetle 1000 konteyner ve 250 kalıcı konut
MHK Başkanı Lale Orta: Hakem camiası olarak 1 milyon 612 bin 692 lira
Kuşadasıspor: 1 milyon TL
Türkerler Holding: 50 konteyner
Ali Düşmez, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu: 100 konteyner
Hakan Çalhanoğlu: A Milli Takım futbolcuları ile 6 milyon TL
Tony Montana Sivasspor sponsoru: 1 milyon TL
Suşehri Eğitim Vakfı: 1 milyon TL
Dikran Gülmezgil: 2 milyon TL
Juan Mata: 4 milyon lira
Bafetimbi Gomis: 4 milyon lira
Boluspor: 1 milyon lira
Kasımpaşa Kulübü: 100 prefabrik ev
Eyüpspor futbolcuları: 1 milyon lira
Eyüpspor: Stat gelirleri ile 5 milyon TL
Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ: 2 milyon TL
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9