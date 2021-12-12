Omicron Türkiye'de de görüldü: Belirtileri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da 1, İzmir'de 5 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıklamıştı.

Peki, yeni varyant daha hızlı mı yayılıyor? Belirtileri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis`te yaptığı açıklamada, Avrupa`da vaka artışını ciddi şekilde etkileyen Omicron varyantının Türkiye`de de görüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca: Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif. Ayaktan takip edilen herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantı ile ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Biz özellikle bu varyantla ilgili bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin virülansının ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşımızın sadece özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tedbirlere devam etmesini istiyoruz.

Omicron varyantı, bünyesinde çok sayıda mutasyon barındırıyor ve bu sebeple "süper varyant" olarak adlandırılıyor.

TEDBİRLER GERİ GELDİ

İlk olarak Güney Afrika`da tespit edilen varyant, birçok ülkeye yayıldı. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika`da bir dizi seyahat kısıtlaması yeniden başlatıldı.

BELİRTİLERİ NELER?

Omicron varyantının 1-2 günlük kas ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük gibi belirtilerinin bulunduğu; enfekte olanlardan bazılarının evde tedavi gördüğü biliniyor.

"DAHA HIZLI YAYILDIĞINA DAİR KANIT YOK"

Halk sağlığı uzmanları, Omicron`un Delta varyantından daha bulaşıcı veya ciddi hastalığa neden olma olasılığını artırabilecek çok sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü "Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok" diyor.

Bilim insanları, bilinen vakaların çoğu hala Güney Afrika`da yoğunlaştığından, varyantı erken tespit ettiklerini umuyor.

AŞI VARYANTA KARŞI KORUYOR MU?

Daha yüksek sayıda mutasyon, bir varyantı mutlaka daha ölümcül veya daha bulaşıcı hale getirmiyor. Ayrıca Omicron`un aşılara karşı tamamen dirençli olacağı anlamına gelmiyor.

Yani varyantın kendisi, COVID-19 aşısı aldıktan sonra vücutta gelişen antikorlardan kaçmasını kolaylaştırabilecek birden fazla mutasyona sahip. Ancak aşılara karşı direnci henüz araştırılma aşamasında.

"AŞI KORUMA SAĞLIYOR"

BioNTech`in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantı nedeniyle paniğe gerek olmadığını açıkladı, "Aşı, ağır hastalık seyrine karşı koruma sağlıyor. Ağır hastalık seyrine de koruma sağladığı için bir güven sağlıyor" dedi.

ÜÇÜNCÜ DOZ DAHA ETKİLİ

Omicron varyantının iki doz BioNTech aşısı olanlarla üç doz aşı olanları nasıl etkilediğini incelediklerini anlatan Şahin, ilk verilerin üçüncü doz BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber