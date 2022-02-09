Ömer Çelik'ten Yakup Tilki'ye sert tepki: 'Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır'

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevilere karşı nefret söylemi üreten Yakup Tilki'ye tepki gösterdi. Çelik, çirkinliği karşı hep beraber mücadele edeceklerini belirterek, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır" dedi.

Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere karşı nefret söylemi üretip hedef gösterdi. Yakup Tilki'ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Twitter'da #YakupTilkiTutuklansın etiketiyle kampanya başlattı. Etiket kısa sürede Twitter'da TT oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de söz konusu videoya tepki göstererek şu ifadeleri kaydetti:

Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz, hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz.