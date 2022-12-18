Ömer Çelik'ten Mersin Valiliği'ne ziyaret

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla düzenlenecek "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında organize edilecek miting dolayısıyla geldiği kentte, Vali Pehlivan'a ziyarette bulundu.



Şeref defterini imzalayan Çelik, yaptığı konuşmada, "Mersin, mülki idare amirleri sayesinde yeni bir vizyonla, şimdiye kadar hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu hizmetleri daha ileriye götürecek şekilde alt ve üstyapıda vatandaşlarımızın mutluluğunu ve hayat kalitesini arttıracak şekilde yoluna devam ediyor." dedi.



Ömer Çelik, Mersin'in huzur ve güven şehri olarak yoluna devam etmesinden dolayı Vali Pehlivan'ı ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti.



Konuşmanın ardından Çelik, Pehlivan ile basına kapalı görüştü.

Ziyarette, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu da yer aldı.