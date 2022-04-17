Ömer Çelik'ten Kanada'daki saldırıya ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada makamlarının teravih sonrası yapılan saldırının faillerinin bir an önce yakalamasını istedi.
Gündem 17.04.2022, 18:40
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Toronto kentinde, teravih namazından çıkanlara bir araçtan ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Kanada makamlarının saldırganları bir an evvel yakalamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
#Kanada’nın #Toronto kentinde, teravih namazından çıkanların üzerine bir araçtan ateş açılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 17, 2022
Kanada makamlarının saldırganları bir an evvel yakalamasını diliyoruz.
Kaynak: AA
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