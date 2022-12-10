Ömer Çelik'ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı: 'İnsanlık değerlerini daha da güçlendirmeliyiz'

Ömer Çelik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm insanlar hür ve eşit doğarlar. Bu prensibi onurlandıran 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun. İnsan hayatını ve insanca yaşamayı tehdit eden tüm kötülüklere karşı insanlık değerlerini daha da güçlendirmeliyiz. İnsan hayatını, onurunu ve özgürlüğünü tehdit eden her türlü kötülükle mücadeleyi destekleme günü bugün. Aklın ve vicdanın baskı altına alınmasına karşı çıkmayı en önemli mücadele maddelerinden biri yapmalıyız."