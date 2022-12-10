Ömer Çelik'ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı: 'İnsanlık değerlerini daha da güçlendirmeliyiz'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dünya İnsan Hakları Günü mesajında, "İnsan hayatını ve insanca yaşamayı tehdit eden tüm kötülüklere karşı insanlık değerlerini daha da güçlendirmeliyiz" dedi.
Gündem 10.12.2022, 14:21
Ömer Çelik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Tüm insanlar hür ve eşit doğarlar. Bu prensibi onurlandıran 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun. İnsan hayatını ve insanca yaşamayı tehdit eden tüm kötülüklere karşı insanlık değerlerini daha da güçlendirmeliyiz. İnsan hayatını, onurunu ve özgürlüğünü tehdit eden her türlü kötülükle mücadeleyi destekleme günü bugün. Aklın ve vicdanın baskı altına alınmasına karşı çıkmayı en önemli mücadele maddelerinden biri yapmalıyız."
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Keçiörengücü
|16
|29
|3. Samsunspor
|16
|28
|4. Pendikspor
|15
|26
|5. Rizespor
|16
|27
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Göztepe
|14
|18
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Tuzlaspor
|16
|17
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|15
|12
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4