Ömer Çelik'ten Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır" dedi.
Gündem 16.12.2022, 09:47 16.12.2022, 10:26
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır, huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır."
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