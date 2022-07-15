Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: 'FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde, Türkiye düşmanı projelerin aracı Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) bir kez daha lanetlediklerini belirtti.

Çilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'un, milletin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gasbetme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümü olduğunu aktardı.

Milletin, terörist işgal teşebbüsüne direnip hain girişimini bertaraf ettiğini hatırlatan Çelik, darbelerden çok çekmiş ve bedeller ödemiş milletin, tarihin en hain terör örgütü FETÖ'ye karşı dimdik durduğunun altını çizdi.

Dünya demokrasi tarihinde ender rastlanacak bir duruş sergileyen Türk milletinin, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıktığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız her zaman olduğu gibi vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan bir duruş sergilemiştir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, 15 Temmuz darbe girişimine hayatlarını feda ederek ve ölümü göze alarak geçit vermediler. Onların eşsiz fedakarlıkları sayesinde milli irademiz sapasağlam ayakta durdu. Dünya demokrasi tarihi, bu direnişle yeniden yazılmıştır. 15 Temmuz direnişimizin yıl dönümünde Türkiye düşmanı projelerin aracı terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz. Milletimizin 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadele edeceğimize dair sözümüzü yineliyoruz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin, terör örgütlerine ve onları kullanan kirli ellere rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini belirten Çelik, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Allah hepsine rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. O gece milli iradeye sahip çıkmak için ölümü göze alan milletimiz var olsun. Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın." ifadelerini kullandı.