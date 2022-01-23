Ömer Çelik: 'Nefret söylemine destek verenler nefrete yatırım yapanlardır'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında Sedef Kabaş'ın açıklamalarına destek veren siyasilere sert tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete “yatırım” yapanlardır" açıklamasını yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamalarına destek veren siyasilere tepki gösterdi.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete “yatırım”yapanlardır" dedi.
"Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline “yatırım” yapıyorlar" diyen Çelik, "Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor" ifadelerini kullandı.
Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete “yatırım”yapanlardır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 23, 2022
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