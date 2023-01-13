Ömer Çelik: İyi Parti yöneticilerinin ortaya koyduğu tavrı değerli buluyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli bulduklarını söyledi
Gündem 13.01.2023, 21:26
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında, İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır."
Öte yandan Çelik, sağlık sorunu yaşayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde de bulundu.
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