Ömer Çelik: 'Dünyanın en yüksek meşruiyete sahip askeri operasyonlarını yapıyoruz '

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çevremizdeki ülkelerde, Türkiye'nin askeri operasyonlarına karşı zirve toplamaktan bahsediyorlar. Her ne yaparlarsa yapsınlar, dünyanın en yüksek meşruiyete sahip askeri operasyonlarını yapıyoruz ve terörle mücadelesini veriyoruz. Kim ne derse desin, sınırlarımıza yakın bir yerde, ülkemizi tehdit eden bir terör oluşumu gördüğümüz anda vururuz ve darmadağın ederiz." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında, Türk siyasi hayatının en talihsiz konuşmalarından bir tanesini, iki gün önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulunda yaptığını söyledi.

Bu konuşmanın, son derece üzücü ve vahim olduğunu dile getiren Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 'tiran' ya da 'diktatör' şeklinde ifadeler kullanmayı, Türkiye'nin dışındaki kara propaganda merkezleriyle paralel bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu yürütmeye devam ediyor. Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanına 'tiran' ya da 'diktatör' gibi ifadeler kullanmak hiç kimsenin haddine değil, bunu şiddetle kınadığımızı bir kere daha belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençlik yıllarından beri bütün görevlere seçimle geldiğini anımsatan Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ise toplumun önüne koyacağı herhangi bir demokratik başarı hikayesinin bulunmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi okur yazarlığı olmadığı için "tek kişilik hükümet" tabirini bir türlü anlayamadığını ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Tek kişilik hükümet tabiri, hukuki ve siyasi olarak bir kişinin yönetiminden bahsetmiyor. Başkanlık sistemlerinde cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren hükümetin kurulması anlamına gelir. Parlamenterler sistemde ise seçildikten sonra Mecliste bir güvenoyu süreci söz konusu oluyor. Cumhurbaşkanı tarafından atama oluyor, daha sonra Meclisten oy alması gerekiyor. Aradaki farka dikkat çekmek için başkanlık sistemleri için 'tek kişilik hükümet' tabiri genelde kullanılır. Bu şekilde baktığınızda da her zaman görüldüğü gibi bütün başkanlık sistemlerinde başkan seçildiği andan itibaren hükümet kurulmuş demektir. Bu son derece net bir durumdur. Buna rağmen sürekli bunu gündeme getirmesi, politik okur yazarlığının olmadığının yeni bir ifadesi olarak önümüze gelmiştir."

Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasındaki "Gazi Meclis" ile ilgili sözlerini de eleştiren Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda ortaya koyduğu polemiğin hiçbir şekilde affedilir tarafının bulunmadığını söyledi. Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Milletvekillerimize de dönüp, 'Sizin nasıl milletvekili seçildiğinizi biliyoruz.' dedi. Evet, bütün Türkiye, dünya biliyor. Hür ve demokratik seçimlere girdiler, milletin oyunu aldılar ve milletvekili oldular. Ama kendisinin nasıl genel başkan olduğu konusu halen Türk siyasi hayatının en gizemli, en spekülatif konularından biri olmasına rağmen başkalarının seçimi hakkında bu derece konuşması tam bir basiretsizliktir, haddini aşmaktır. Bizim milletvekillerimiz, Meclisin diğer milletvekilleri gibi hür ve demokratik seçimlere girdiler, demokratik bir yarış neticesinde milletvekili oldular. Bunun tartışmaya açılması, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kendi oturduğu koltuğun meşruiyetini tartışmaya açması anlamına gelir. Ayrıca milletin iradesiyle seçilen milletvekillerine dönük olarak bu üslubun kullanılması, millet iradesiyle kavga etmekten başka bir şey değildir. Bunu Kılıçdaroğlu ve yönetimi bir varoluş meselesi haline getirmiştir."

- "Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur"

Diktatörlerin halktan korktuğunu, tankın, topun, tüfeğin arkasına saklandığını söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun şunu unutmaması gerekir. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur. 15 Temmuz'da darbeciler kimi öldürmek istediler? Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını. Daha da ilerisi var, Cumhurbaşkanı'mızı öldürmek üzere Marmaris'e gelen o katil sürüsü, daha sonra Marmaris'te ormanlarda takip edildiler, yargı önüne çıkarıldılar. Türkiye'de bir diktatörlük olsaydı o zaman onların hepsi Marmaris'te ormanlarda öldürülürdü. Kılıçdaroğlu, darbeye darbe diyemeyen birisidir, Suriye'deki teröre terör diyemeyen birisidir. O yüzden size açıkça ifade edeyim, Türkiye'de bir diktatör olsaydı Kılıçdaroğlu ona diktatör de diyemezdi."

- CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ortaya koyunca, CHP'nin de "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısı yaptığını belirterek, CHP'nin bu toplantısıyla bir "zihni sinir projesi"yle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Toplantıda, "Siyaset üstü kadrolarla Türkiye'yi yöneteceğiz." denildiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bu, geçmişte Türkiye'nin başına büyük belalar açmış vesayetin kodlarından bir tanesidir. Siyasetin aşağılanması, milli iradenin aşağılanmasıdır. Siyaset aşağılandığı, ötelendiği zaman Türkiye'nin başına ne belalar açıldığını, darbelerden postmodern darbelere, askeri vesayetten yargı vesayetine kadar pek çok konuda gördük. Şimdi Kılıçdaroğlu, siyaset üstü kadrolarla Türkiye'yi yönetmekten bahsederek siyaseti geçmişte vesayetin diliyle aşağılayan üslubu yeniden diriltmeye çalışıyor."

AK Parti'nin iktidara gelmesinden bu yana iç ve dış politikada hangi konuya el atacak olsalar, "Bu siyaset üstü bir konudur." şeklinde tartışmaların başlatıldığını aktaran Çelik, "Siyaset üstü dediğiniz anda siyaseti boğmak isteyen, milli iradeyi felç etmek isteyen bir yazılım yürürlüğe girmeye başlıyor. Türkiye bundan kurtulmuştur, bir daha bugünlere geri dönmeyecektir. Türkiye'de memleketin sahibi millettir." dedi.

- "Ruhbanlar konseyi gibi bir şey üretiyorlar"

Altılı masanın anayasa değişikliği önerisini de değerlendiren Çelik, bu öneride, cumhurbaşkanının yetkisiz ve işlevsiz hale getirilmek istendiğinin görüldüğünü belirtti. Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Diyorlar ki, cumhurbaşkanı seçildikten sonra, altılı masayla birlikte Türkiye'yi yönetecek. Türk devlet sisteminde ve Türk anayasal düzeninde, devlet mekanizmasında cumhurbaşkanının ülkeyi yönetmesinde ya da geçmişte başbakanın ülkeyi yönetmesinde altılı masa diye bir mekanizma yok. Bu paralel bir mekanizma olur. Bu ne demektir? Cumhurbaşkanı ya da başbakan seçilen kişi, millete karşı sorumluluğunu ya da yetkisini yerine getirirken bu altılı masa üzerinden geçecek. Bir tür 'ruhbanlar konseyi' gibi bir şey üretiyorlar."

Çeşitli sebeplerden dolayı "Mutfakta biri mi var?" denildiğini aktaran Çelik, "Ben bu düzenlemelere baktığım zaman mutfakta birinin olduğunu kesin bir şekilde görüyorum. Ama bu üç Michelin yıldızlı biri değil, üç vesayet yıldızlı birisi. Bu düzenlemenin Türkiye için büyük bir siyasi tuzak olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz ve buna karşı siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

- "DEAŞ liderine makale yazdırmaktan bir farkı yok"

Suriye'ye yönelik askeri harekatlar ve terörle mücadeleyle ilgili çeşitli eleştirilerin yapıldığını dile getiren Çelik, şimdiye kadar ciddiye alınabilecek, kayda değer tek bir değerlendirmenin çıkmadığını söyledi.

Konuşanların da terör örgütünü meşrulaştırmak üzere ortaya çıktığını belirten Çelik, "Bir batı demokrasisinde, o ülkenin büyük bir gazetesinde, PYD/YPG terör örgütünün başına makale yazdırıyorlar. Bu utanç verici bir durumdur. Bunun, DEAŞ liderine makale yazdırmaktan bir farkı yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Post'ta buna yer verdiklerinde aslında yapılan şey, terör örgütü propagandasından başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, terörle mücadele operasyonlarının, Türkiye'nin geleceği ve güvenliği için hem de bütün insanlık ve bölge halkları için zorunlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bunu yapmaktan asla vazgeçmeyeceğini dile getiren Ömer Çelik, "Çevremizdeki ülkelerde, Türkiye'nin askeri operasyonlarına karşı zirve toplamaktan bahsediyorlar. Her ne yaparlarsa yapsınlar, dünyanın en yüksek meşruiyete sahip askeri operasyonlarını yapıyoruz ve terörle mücadelesini veriyoruz. Eğer bunlar yapılmasaydı sınırımızın dibinde terör yapıları kurulacaktı. Kim ne derse desin, sınırlarımıza yakın bir yerde, ülkemizi tehdit eden bir terör oluşumu gördüğümüz anda vururuz ve darmadağın ederiz." şeklinde konuştu.

- İsrail güçlerinin Filistin'deki saldırıları

Ömer Çelik, Filistin'deki can kayıplarından dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını da belirterek, "En son Filistin Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, yaralanan bir vatandaşın hastaneye götürülmesinin bile engellenmesi, yine yakın mesafeden bir İsrail askeri tarafından bir Filistinlinin kafasına sıkılarak öldürülmesi gibi vahşi tablolar asla kabul edilemez. Bunları şiddetle kınıyoruz. Bütün dünyayı bu konuda duyarlı olmaya, İsrail yönetimini de bunları yapanlarla ilgili etkili soruşturma yürütmeye davet ediyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ahlat taş işçiliği geleneği", "ipek böcekçiliği ve dokuma için ipeğin geleneksel üretimi", "Nasrettin Hoca fıkra anlatı geleneği" ile "çay kültürü, kimlik, misafirperverlik ve sosyal etkileşim sembolü" dosyalarının UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdiğini hatırlatarak, emek veren sanatkarlara ve destek verenlere teşekkür etti.