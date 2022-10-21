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Ömer Çelik, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Allah'a şükürler olsun ki ciddi bir durum yok. Şamil Bey ile konuştuk. Binali Bey'in istirahati devam ediyordu. Onu da birazdan göreceğiz. Hekim arkadaşların söylediklerine göre herhangi bir şekilde hayati tehlikesi olan herhangi bir durum yok. Allah'a şükürler olsun durumları iyi." dedi.

Gündem 21.10.2022, 01:46
Ömer Çelik, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Yıldırım ve Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin, kazanın Cebrayıl'dan Zengilan'a dönüş yolunda meydana geldiğini anlattı.

Zengilan Havalimanından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladıktan sonra Efkan Ala ile birlikte Bakü'ye geldiklerini belirten Çelik, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev'in de hastanede olduğunu, başhekim ve doktorlardan bilgi aldıklarını aktardı.

Çelik, "Bu bilgi çerçevesinde Allah'a şükürler olsun ki ciddi bir durum yok. Şamil Bey ile konuştuk. Binali Bey'in istirahati devam ediyordu. Onu da birazdan göreceğiz. Hekim arkadaşların söylediklerine göre herhangi bir şekilde hayati tehlikesi olan herhangi bir durum yok. Allah'a şükürler olsun durumları iyi." diye konuştu.

Türkiye'den bir ambulans uçağın yola çıktığını ve birkaç saat içerisinde Bakü'de olacağını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Buradaki doktorlarımız durumun stabil olduğunu, 'buradan ayrılabilirsiniz' derlerse o şekilde ambulans uçakla birlikte Türkiye'ye geçeceğiz. Ama derlerse ki 'biraz daha gözetim altında bulunması gerekiyor hastalarımızın' o zaman tabii ki buradaki doktorlarımızın tavsiyesine uyacağız. Sayın bakanımızla da değerlendirme yaptık. Durumları gayet iyi Allah'a şükür. Ciddi bir sıkıntı gözükmüyor ama tabii ki sabaha kadar gözetim altında tutmak istiyorlar. İhtiyaten bunu yapmak istiyorlar. Doktorlarımızın tavsiyelerine uyacağız. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Efkan Bey'le birlikte Binali bey ve Şamil bey iyileşene kadar burada kalacağız. İnşallah onlarla beraber en kısa zamanda döneceğiz."

Çelik, kazada yaralanan koruma görevlisiyle de görüştükleri, onun da durumunun gayet iyi olduğunu, Azerbaycanlı şoförün durumunun da iyi olduğunun kendilerine iletildiğini dile getirdi.

Doktorların Yıldırım ve Ayrım'ı bugün gözetim altında tutmak istediğini vurgulayan Çelik, "Şimdiye kadar yaptıkları tetkiklerde herhangi bir sorun görmediler. Ama tabii kazaya bağlı, çarpmaya bağlı olarak istirahat etmeleri gerekiyor. Birtakım ufak tefek şeyler olabiliyor. Onun dışında yaptıkları ilk tetkiklerde yoğun bir şekilde her şeyi taradılar, herhangi bir sıkıntılı durum görmediler. Sabahleyin yeni bir değerlendirme yapılacak. Telaş edecek, sıkıntı oluşturacak bir durum olduğu kesinlikle değerlendirilmiyor. Biz de aldığımız bu bilgiler çerçevesinde daha bir mutmain olduk." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de Yıldırım ve Ayrım'ın durumuyla ilgili yakından ilgilendiğini ifade etti.

Ömer Çelik, bilgilendirmede bulunurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev da hazır bulundu.

Kaynak: AA
#Ömer Çelik #Binali Yıldırım #ak parti
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