Ölüm ve ölüm nedeni 2020 yılı istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilgili kurumların idari kayıtlarında sadece veri derleme ve düzenleme işlemleri yapılarak oluşturulan 2020 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019'da binde 5,3 iken 2020'de binde 6,1 oldu. Diğer bir ifadeyle bin kişi başına 6,1 ölüm düştü.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2020 yılında binde 11,3 ile Sinop olarak kayıtlara geçti. Bu ili binde 10,9 ile Çankırı, binde 10,7 ile Kastamonu, binde 9,5 ile Artvin izledi.

Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,4 ile Hakkari, binde 3,5 ile Şanlıurfa, binde 3,7 ile Van takip etti.

Ölümlerin yüzde 36'sı dolaşım sistemi hastalıklarından

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020'de yüzde 36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 41,5'inin iskemik kalp hastalıklarından, yüzde 23,8'inin diğer kalp hastalıklarından, yüzde 19,6'sının serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü.

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 44,9 ile Adıyaman oldu. Bu ili yüzde 44,7 ile Aydın, yüzde 44,5 ile Çorum, yüzde 43,7 ile Kırıkkale takip etti.

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 26,9 ile Van oldu. Bu ilin ardından yüzde 28,2 ile Hakkari, yüzde 28,9 ile Bitlis, yüzde 29 ile Eskişehir geldi.

Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 54,8'inin pnömoniden, yüzde 34,5'inin kronik alt solunum yolu hastalıklarından ve yüzde 10,8'inin diğer solunum sistemi hastalıklarından öldüğü belirlendi.

Solunum sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020'de solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,8 ile Yozgat oldu. Bu ili yüzde 21,1 ile Manisa, yüzde 20,7 ile Nevşehir, yüzde 20,4 ile Hatay izledi.

Solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 10,7 ile Tunceli oldu. Bu ilin ardından yüzde 11,5 ile Bayburt, yüzde 11,6 ile Bingöl, yüzde 11,7 ile Erzincan ve Bilecik sıralandı.

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 22 bin 136 oldu

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020'de 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu.

COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508'ini erkekler, 2 bin 546'sını kadınlar oluşturdu.

Bebek ölüm hızı düştü

Bebek ölüm sayısı, 2019 yılında 10 bin 770 iken 2020'de 9 bin 657 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2019 yılında binde 9,1 iken 2020 yılında binde 8,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin canlı doğum başına 8,7 bebek ölümü gerçekleşti.

Beş yaş altı ölüm hızı binde 10,6 oldu

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2019 yılında 11,2 iken 2020 yılında binde 10,6 oldu.

Bu haber bültenindeki istatistiksel tablolar ve sonuçlar ilgili kurumların idari kayıtlarında sadece veri derleme ve düzenleme işlemleri yapılarak oluşturuldu.