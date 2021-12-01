Ölüm saçan içki üretim yerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere çok sayıda ekiple operasyon düzenlendi.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir eve yaptıkları baskınla gizli bir imalathaneyi ortaya çıkardı. Yatak odasındaki kıyafet dolabında bulunan kapının kilidini açarak imalathaneye ulaşan ekipler, burada çok sayıda şişelenmiş sahte içki buldu.

Operasyonda 3 bin 655 litre ve 1011 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 250 litre kaçak etil alkol, 150 alkol kiti, 50 şişe aroma, 5 bin sahte etiket ile alkolmetre ele geçirildi.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.