"Ölmüş" diyenlere tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, sosyal medyada hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ait bir video paylaştı.

"DAYANAMADI KAÇA KATILDI"

Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreni öncesi yayınlanan video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Çotuk'un paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı: "Ümraniye Millet Bahçesi açılışında Sn. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan gençleri görünce dayanamadı maça katıldı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yapılan paylaşımlar sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti ve 30 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımlarda bulunan kullanıcıların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri ifade edilen dilekçede, "Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur." denildi.