Ölen 5 bin kişi için ödeme yapılacak ama yakını yok
Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına yapılan 100 bin liralık yardım konusunda önemli bir detay ortaya çıktı. Ölen 50 bin kişiden 5 bininin yakını bulunamadığı için kimseye ödeme yapılamadı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı.
Vatandaşlarımız da kira konusunda kiralık yer bulamazlarsa ya da maalesef fahiş fiyatlarla karşı karşılıya kalıyorlarsa bizim görevimiz vatandaşları ev sahibi yapmaktır. Bu konuda da elimizi çabuk tutuyoruz.
66 bin konteyner ev kuruldu, çok yakında 100 bine ulaşacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Yakını vefat eden 39 bin 689 vatandaş ödeme yapıldı.
Vefat eden 5 bin kişinin yakınlarını tespit edemedik. Onlarla ilgili ödemeleri bir yerde bloke ediliyor.
Vefat edenler arasındaki 1020 kişinin kimliği tespit edilemedi. Adli tıp incelemeleri sürüyor.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
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|44
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|31
|31
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|30
|29
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|29
|27
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|30
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|17. Adanaspor
|30
|25
|18. Denizlispor
|30
|17
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|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|73
|2. M.City
|29
|67
|3. Newcastle
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|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|30
|53
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|30
|47
|7. Brighton
|28
|46
|8. Liverpool
|29
|44
|9. Brentford
|30
|43
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|29
|39
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|30
|39
|12. Crystal Palace
|30
|33
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|30
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|14. West Ham United
|29
|30
|15. Bournemouth
|30
|30
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|30
|29
|17. Everton
|30
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
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|30
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|23
|Takımlar
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|P
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|59
|3. Atletico Madrid
|28
|57
|4. Real Sociedad
|28
|51
|5. Villarreal
|28
|47
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|28
|45
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|28
|40
|8. Osasuna
|28
|38
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|37
|10. Celta Vigo
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|36
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|35
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|30
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|30
|17. Real Valladolid
|28
|29
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|28
|27
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|28
|27
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